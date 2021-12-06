В Укргидрометцентре рассказали, будут ли сильные морозы в ближайшее время
Почти до конца текущей недели вся территория Украины будет находиться в поле низкого давления. Погода будет довольно мягкая, и сильных морозов пока не ожидается.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
"Пока что нет стабильных морозов, чтобы типично зимняя погода была", - сказала она.
По ее словам, сильные морозы могут быть разве что в Карпатском регионе, где может быть до 10 градусов мороза ночью. Кроме того, на западе будет прохладнее, чем в других регионах.
"Но на остальной территории погода довольно мягкая. Особенно юго-восток, там вообще преимущественно плюсовые значения, и если там будут осадки, то в виде дождя", - сказала она, отметив, что снег в течение этой недели ожидается на западе, севере и частично - в центральных областях.
Напомним, в течение текущей недели в Киеве ожидается небольшой мокрый снег, иногда с дождем. Осадки прогнозируются до четверга, 9 декабря, но устойчивый снежный покров пока не образуется.