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В Укргидрометцентре рассказали, будут ли сильные морозы в ближайшее время

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Украина, Понедельник 06 декабря 2021 12:30
В Укргидрометцентре рассказали, будут ли сильные морозы в ближайшее время Фото: погода в Украине до конца недели будет достаточно мягкой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Почти до конца текущей недели вся территория Украины будет находиться в поле низкого давления. Погода будет довольно мягкая, и сильных морозов пока не ожидается.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Пока что нет стабильных морозов, чтобы типично зимняя погода была", - сказала она.

По ее словам, сильные морозы могут быть разве что в Карпатском регионе, где может быть до 10 градусов мороза ночью. Кроме того, на западе будет прохладнее, чем в других регионах.

"Но на остальной территории погода довольно мягкая. Особенно юго-восток, там вообще преимущественно плюсовые значения, и если там будут осадки, то в виде дождя", - сказала она, отметив, что снег в течение этой недели ожидается на западе, севере и частично - в центральных областях.

Напомним, в течение текущей недели в Киеве ожидается небольшой мокрый снег, иногда с дождем. Осадки прогнозируются до четверга, 9 декабря, но устойчивый снежный покров пока не образуется.

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