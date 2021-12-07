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Карпаты накроют метели и снегопады. Ожидается схождение лавин

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Карпаты, Вторник 07 декабря 2021 12:56
Карпаты накроют метели и снегопады. Ожидается схождение лавин Фото: Карпаты накроют метели и снегопады (фото facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Спасатели предупреждают о возможном схождении лавин в Каратах из-за метелей и снегопадов. Опасность ожидается в течение 7 и 8 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

В частности, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи со снегопадами и метелями ожидается 8 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области.

Так, возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удержится:

  • 7 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области.
  • 7-8 декабря - на высокогорье Закарпатской области, в среднегорье Львовской области.

В свою очередь спасатели призывают граждан воздержаться от походов на высокогорье.

Карпаты накроют метели и снегопады. Ожидается схождение лавин

Напомним, сегодня 7 декабря синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в стране. В большинстве областей туман и гололедица.

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