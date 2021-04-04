Дожди почти везде: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине в воскресенье, 4 апреля, будет дождливой почти на всей территории. Осадки обойдут только Волынскую и Ровенскую области.

Прогноз погоды в областях

Сегодня в большинство областей Украины, по данным синоптиков, придут незначительные дожди. На западе вместе с дождем возможен мокрый снег. Только в Волынской и Ровенской областях будет сухо.

Температура воздуха днем будет колебаться по всей Украине от +6 до +11 градусов. Ночью в западных и северных областях похолодает до -1 градуса, а на юге термометры покажут от +3 до +5. На остальной территории ночью от 0 до +2.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве сегодня погода также будет дождливой. Температура воздуха в столице днем будет колебаться от +8 до +10, а ночью термометры покажут от -1 до +1. Синоптики также прогнозируют северо-западный ветер до 10 метров в секунду.