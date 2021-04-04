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Дожди почти везде: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Украина, Воскресенье 04 апреля 2021 10:00
Дожди почти везде: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня в большинстве областей будет идти дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Погода в Украине в воскресенье, 4 апреля, будет дождливой почти на всей территории. Осадки обойдут только Волынскую и Ровенскую области.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в областях

Сегодня в большинство областей Украины, по данным синоптиков, придут незначительные дожди. На западе вместе с дождем возможен мокрый снег. Только в Волынской и Ровенской областях будет сухо.

Температура воздуха днем будет колебаться по всей Украине от +6 до +11 градусов. Ночью в западных и северных областях похолодает до -1 градуса, а на юге термометры покажут от +3 до +5. На остальной территории ночью от 0 до +2.

Дожди почти везде: прогноз погоды на сегодня

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве сегодня погода также будет дождливой. Температура воздуха в столице днем будет колебаться от +8 до +10, а ночью термометры покажут от -1 до +1. Синоптики также прогнозируют северо-западный ветер до 10 метров в секунду.

Дожди почти везде: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле. Синоптики прогнозируют среднемесячную температуру в пределах 8-11 градусов тепла.

Добавим, в горах еще держится зима. Так, в ночь на 2 апреля в Карпатах выпало до 15 сантиметров снега.

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