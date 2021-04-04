Дощі майже всюди: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у неділю, 4 квітня, буде дощовою майже на всій території. Опади оминуть тільки Волинську та Рівненську області.

Прогноз погоди в областях

Сьогодні у більшість областей України, за даними синоптиків, прийдуть незначні дощі. На заході разом з дощем можливий мокрий сніг. Тільки у Волинській та Рівненській областях буде сухо.

Температура повітря вдень коливатиметься по всій Україні від +6 до +11 градусів. Вночі у західних та північних областях похолодає до -1 градуса, а на півдні термометри покажуть від +3 до +5. На решті території вночі від 0 до +2.

Прогноз погоди в Києві

У Києві сьогодні погода також буде дощовою. Температура повітря у столиці вдень коливатиметься від +8 до +10, а вночі термометри покажуть від -1 до +1. Синоптики також прогнозують північно-західний вітер до 10 метрів на секунду.