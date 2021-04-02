В Карпатах за ночь выпало 15 см снега

В высокогорье украинских Карпат в ночь на 2 апреля выпало до 15 сантиметров мокрого снега. Утром наблюдается туман.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook .

"По состоянию на 08:00, 02.04.2021 г. Пип Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 50 м), температура воздуха -1°С, ветер западный 11 м/с. За ночь выпало до 15 см мокрого снега", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в выходные дни, 3-4 апреля, в Украине ожидается похолодание с дождями и ночным понижением температуры до 0 градусов. В некоторых областях Запада, центральной, восточной и южной Украине дожди будут идти в течение всех выходных.

В субботу дожди и резкое похолодание метеорологи прогнозируют по всей территории Украины. Холоднее всего будет на Западе. В воскресенье дождливая погода сохранится на Закарпатье, Буковине, Прикарпатье, в Центре, на Востоке и Юге, за исключением Крыма.

В Киеве и Киевской области в субботу прогнозируется температура воздуха днем 7-9 градусов, ночью - 0-2, будут идти дожди. В воскресенье ожидается безоблачная погода.

По прогнозам Укргидрометцентра, в апреле 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это близко к средним многолетним значениям.