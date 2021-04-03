В Украину идут дожди и грозы: синоптики предупредили о непогоде

В ближайшие двое суток в Украине прогнозируют дождливую погоду, местами возможны грозы. Во вторник в южных и восточных областях ожидаются порывы ветра.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре .

Дожди будут идти преимущественно в восточных и южных областях. На остальной территории только завтра местами ожидается слабый дождь. Во вторник в западных областях прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег.

Температура воздуха 4-5 апреля ночью, по данным синоптиков, будет колебаться от +2 до -4 градусов. Во вторник ночью прогнозируют от 0 до +5, а днем до +7...+12 градусов.

В понедельник на западе, а во вторник на востоке и юге синоптики прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду.