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В Украину идут дожди и грозы: синоптики предупредили о непогоде

Новина українською → Украина, Суббота 03 апреля 2021 15:31
В Украину идут дожди и грозы: синоптики предупредили о непогоде Фото: в Украину идут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В ближайшие двое суток в Украине прогнозируют дождливую погоду, местами возможны грозы. Во вторник в южных и восточных областях ожидаются порывы ветра.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Дожди будут идти преимущественно в восточных и южных областях. На остальной территории только завтра местами ожидается слабый дождь. Во вторник в западных областях прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег.

Температура воздуха 4-5 апреля ночью, по данным синоптиков, будет колебаться от +2 до -4 градусов. Во вторник ночью прогнозируют от 0 до +5, а днем до +7...+12 градусов.

В понедельник на западе, а во вторник на востоке и юге синоптики прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду.

Напомним, сегодня дожди ожидались в западных и восточных областях. Осадки прогнозировали и на территории Крыма.

Добавим, в ночь на 2 апреля в Карпатах выпало до 15 сантиметров снега.

Кроме того, синоптики из Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в Украине в апреле.

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