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Дожди покинули Украину и усилилась жара: когда вернутся ливни

Автор: Анастасия Рокитна

Дожди покинули территорию Украины на три дня. Ливни вернутся в украинские регионы с 11 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные УкрГидрометцентра.

Сегодня по всей Украине прекратили идти дожди, такая погода будет сохраняться до 11 июля.

Температура воздуха в ближайшие дни будет колебаться от +29 до +33.

В воскресенье по всей Украине резко ухудшится погода, дожди накроют все регионы, они будут продолжаться минимум до вторника.

Напомним, синоптики рассказали, когда жара в Украине достигнет 35-градусного пика.

Ранее сообщалось, что погода в Украине снова окажется под влиянием циклона с мощными грозами, которые вернутся уже на этой неделе.

Отметим, сегодня в Украине улучшилась погода, дожди отошли, ливень будет только в Одесской области. Температура воздуха будет колебаться от +27 до +33.

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