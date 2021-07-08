Синоптики рассказали, когда жара в Украине достигнет 35-градусного пика
Погода в Украине принесет сильную жару в ближайшей перспективе. Синоптики прогнозируют, что скоро в страну придут пиковые 35-градусные температуры.
Что буде с погодой в Украине в следующие десять дней - читайте в нашем прогнозе ниже.
Так, синоптики Gismeteo прогнозируют, что с 8 по 16 июля в стране будет крайне жарко - от +29 до +35 градусов, а осадков ожидается минимальное количество.
Небольшая "передышка" вероятна разве что 12-13 июля, в эти дни вероятны дожди и грозы, остальные дни ожидаются преимущественно сухими и знойными.
Пика жары, согласно предварительным данным, Украина достигнет 15-17 июля. Особенно жарко будет на востоке, севере, в центре. Немного - на пару градусов ниже - температура ожидается на западе и морском побережье.
Киев будет изнывать от жары +30+35 градусов в следующие десять дней, а ближайшие осадки вероятны разве что 13-го и 16-17-го июля.
Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы и Запорожья.
Скрин: Погода в Украине в ближайшие 10 дней (gismeteo.ua)
Ранее синоптики Украинского гидрометцентра предупредили украинцев о том, что 11-12 июля в страну ворвется циклон с грозами и дождями.
Также врач рассказал, какие болезни обостряются под воздействием солнца. При этом могут быть опасные состояния.