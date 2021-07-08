Дожди в одной области и усиление жары: прогноз погоды на сегодня
В Украине улучшилась погода, дожди отошли, сегодня ливень будет только в Одесской области. Температура воздуха будет колебаться от +27 до +33.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Прогноз во всех областях
Украину покинули дожди. Сегодня ливень будет только в Одесской области.
На западе страны температура воздуха днем составит +29+33, а ночью +16+18.
На севере страны передают днем +27+29, а ночью +14+17.
В центре будет днем +29+32, а ночью +16+19.
На востоке прогнозируют днем +28+30, а ночью +15+18.
На юге ожидается днем +29+31, а ночью +16+18.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +30+32, а ночью +17+19.
Напомним, синоптики прогнозируют усиление жары в Украине в ближайшие дни.
Как ранее сообщалось, в Украину вернется адская жара с 8 июля. С этого дня грозовые дожди покинут страну.