Дощі покинули Україну і посилилась спека: коли повернуться зливи

Дощі покинули територію України на три дні. Зливи повернуться в українські регіони з 11 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на дані УкрГідрометцентру .

У неділю по всій Україні різко погіршиться погода , дощі накриють всі регіони, вони будуть тривати мінімум до вівторка.

Температура повітря в найближчі дні буде коливатись від +29 до +33.

Сьогодні по всій Україні припинили йти дощі, така погода буде утримуватись до 11 липня .

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли спека в Україні досягне 35-градусного піку.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні знову опиниться під впливом циклону з потужними грозами, які повернуться вже цього тижня.

Зазначимо, сьогодні в Україні покращилась погода, дощі відійшли, злива буде тільки в Одеській області. Температура повітря коливатиметься від +27 до +33.