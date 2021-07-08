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Дощі покинули Україну і посилилась спека: коли повернуться зливи

Автор: Анастасія Рокитна

Дощі покинули територію України на три дні. Зливи повернуться в українські регіони з 11 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Сьогодні по всій Україні припинили йти дощі, така погода буде утримуватись до 11 липня.

Температура повітря в найближчі дні буде коливатись від +29 до +33.

У неділю по всій Україні різко погіршиться погода, дощі накриють всі регіони, вони будуть тривати мінімум до вівторка.

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли спека в Україні досягне 35-градусного піку.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні знову опиниться під впливом циклону з потужними грозами, які повернуться вже цього тижня.

Зазначимо, сьогодні в Україні покращилась погода, дощі відійшли, злива буде тільки в Одеській області. Температура повітря коливатиметься від +27 до +33.

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