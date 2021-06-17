Дожди отходят. В Украину идет жара до +32 на выходные

Прогноз погоды на субботу

Дожди будут только в Винницкой, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской и Николаевской областях. На другой территории Украины будет переменная облачность и без осадков.

На западе днем будет +25+30, а ночью +13+17.

На севере днем будет +27+29, а ночью +15+17.

В центре ожидается днем +26+29, а ночью +15+17.

На юге днем будет +25+28, а ночью +14+18.

На востоке страны днем +26+30, а ночью +14+16.

Прогноз погоды на воскресенье

Ожидаются дожди в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях. В других регионах будет сухо.

На севере днем будет +27+29, а ночью +15+17.

На востоке днем ожидается +28+30, а ночью +14+17.

В центре днем будет +27+29, а ночью +14+18.

На западе днем +25+30, а ночью +14+16.

На юге днем +25+28, а ночью +14+18.

Прогноз на понедельник

Следующий понедельник тоже будет выходным. Дожди будут только в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях. В других областях будет сильная жара.

На западе днем будет +27+31, а ночью +14+17.

На севере днем будет +29+31, а ночью +16+18.

В центре ожидается +29+32, а ночью +15+18.

На востоке днем будет +30+32, а ночью +16+18.

На юге днем передают +28+30, а ночью +16+19.