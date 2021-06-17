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Дощі відходять. В Україну йде спека до +32 на вихідні

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на ці вихідні - 19-21 червня. В центральних областях спека досягне +32, але дощі ще будуть на заході України.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Прогноз погоди на суботу

Дощі будуть тільки у Вінницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Одеській та Миколаївській областях. На іншій території України буде мінлива хмарність та без опадів.

На заході вдень буде +25+30, а вночі +13+17.

На півночі вдень буде +27+29, а вночі +15+17.

У центрі очікується вдень +26+29, а вночі +15+17.

На півдні вдень буде +25+28, а вночі +14+18.

На сході країни вдень +26+30, а вночі +14+16.

Прогноз погоди на неділю

Очікуються дощі в Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях. В інших регіонах буде сухо.

На півночі вдень буде +27+29, а вночі +15+17.

На сході вдень очікується +28+30, а вночі +14+17.

У центрі вдень буде +27+29, а вночі +14+18.

На заході вдень +25+30, а вночі +14+16.

На півдні вдень +25+28, а вночі +14+18.

Прогноз на понеділок

Наступний понеділок теж буде вихідним. Дощі будуть тільки в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. У інших областях буде сильна спека.

На заході вдень буде +27+31, а вночі +14+17.

На півночі вдень буде +29+31, а вночі +16+18.

У центрі очікується +29+32, а вночі +15+18.

На сході вдень буде +30+32, а вночі +16+18.

На півдні вдень передають +28+30, а вночі +16+19.

Нагадаємо, на п'ятницю в Україні оголошене штормове попередження.

Зазначимо, в окупованому місті Керч сталася потужна злива. Окупанти в Криму ввели режим надзвичайної ситуації.

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