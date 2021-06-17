Дощі відходять. В Україну йде спека до +32 на вихідні

Синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на ці вихідні - 19-21 червня. В центральних областях спека досягне +32, але дощі ще будуть на заході України.
Дощі будуть тільки у Вінницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Одеській та Миколаївській областях. На іншій території України буде мінлива хмарність та без опадів.
На заході вдень буде +25+30, а вночі +13+17.
На півночі вдень буде +27+29, а вночі +15+17.
У центрі очікується вдень +26+29, а вночі +15+17.
На півдні вдень буде +25+28, а вночі +14+18.
На сході країни вдень +26+30, а вночі +14+16.
Очікуються дощі в Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях. В інших регіонах буде сухо.
На півночі вдень буде +27+29, а вночі +15+17.
На сході вдень очікується +28+30, а вночі +14+17.
У центрі вдень буде +27+29, а вночі +14+18.
На заході вдень +25+30, а вночі +14+16.
На півдні вдень +25+28, а вночі +14+18.
Наступний понеділок теж буде вихідним. Дощі будуть тільки в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. У інших областях буде сильна спека.
На заході вдень буде +27+31, а вночі +14+17.
На півночі вдень буде +29+31, а вночі +16+18.
У центрі очікується +29+32, а вночі +15+18.
На сході вдень буде +30+32, а вночі +16+18.
На півдні вдень передають +28+30, а вночі +16+19.
Нагадаємо, на п'ятницю в Україні оголошене штормове попередження.
Зазначимо, в окупованому місті Керч сталася потужна злива. Окупанти в Криму ввели режим надзвичайної ситуації.