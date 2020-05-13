Дожди накроют большинство областей: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине 14 мая в большинстве областей ожидается с осадками, местами возможны грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Дождь прогнозируют ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях. Днем 14 мая в Украине, кроме большинства южных и восточных областей, также ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер южный с переходом на северный, 7-12 м/с, в Карпатах, южных и центральных областях местами порывы 15-20 м/сек.

На западе страны температура будет колебаться от +13 до +16 днем и от +6 до +9 ночью. На Закарпатье, в Черновицкой и Винницкой областях столбики термометра днем покажут +23, ночью до +10.

Холоднее всего будет на севере Украины. Там синоптики прогнозируют +12 +14 днем и до +6 +8 ночью.

В центральных регионах сохранится относительно теплая погода. Днем ожидается до +23, ночью до +7.

Отсутствие осадков прогнозируют в южных и восточных областях Украины. Температура воздуха прогреется до +22 днем, ночью ожидается до +7.

Несколько дней назад сообщалось, что в Карпатах выпало до полметра снега. Кроме того, в результате непогоды, которая бушевала в Украине на прошлой неделе в нескольких городах затопило улицы, ветер повалил десятки деревьев. В частности, в Черкассах, Чернигове и Киеве.

По данным синоптиков, погода в конце мая и начале июня не принесет ощутимого летнего тепла и будет довольно прохладной.