В Украине предупредили о ночных заморозках

Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В северных и центральных областях заморозки достигнут -5

По данным Укргидрометцентра, в Украине ожидаются сильные заморозки, в связи с чем ухудшится погода. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня ночью в западных областях заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый), в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5 (І уровень опасности, желтый).

Напомним, синоптики прогнозировали, что сегодня погода улучшится, дожди будут только в Закарпатской области, а на всей остальной территории страны сегодня сухо. В Киеве тоже дождей не будет, а температура воздуха днем составит +14+16, а ночью +2+4.

Ранее сообщалось, что погода в Украине и Киеве резко изменится после жаркого дня 11 мая. В ночь на 13 мая в нашей стране ожидаются заморозки. Вероятность таких неприятных сюрпризов на севере, Западе, а также в центральных районах.

Также отмечается, что в течение последней недели, с 5 по 11 мая, уровень загрязнения воздуха в Киеве постепенно снижался. Специалисты обсерватории связывают это с циклоническим характером погоды. По сравнению с предыдущей неделей, в воздухе города снизился среднесуточное содержание всех загрязняющих примесей.