Дощі накриють більшість областей: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні 14 травня у більшості областей очікується з опадами, подекуди з грозами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Дощитиме вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. Вдень 14 травня в Україні, крім більшості південних та східних областей, також очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вітер південний з переходом на північний, 7-12 м/с, у Карпатах, південних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

На заході країни температура коливатиметься від +13 до +16 вдень та +6 +9 вночі. На Закарпатті, у Чернівецькій та Вінницькій областях стовпчики термометру вдень покажуть +23, вночі до +10.

Найхолодніше буде на півночі України. Там синоптики прогнозують +12 +14 вдень та до +6 +8 вночі.

У центральних регіонах збережеться відносно тепла погода. Вдень очікується до +23, вночі до +7.

Відсутність опадів прогнозують у південних та східних областях України. Температура повітря прогріється до +22 вдень, вночі очікується до +7.

Кілька днів тому повідомлялося, що у Карпатах випало до півметра снігу. Крім того, у результаті негоди, що вирувала в Україні минулого тижня, у кількох містах затопило вулиці, вітер повалив десятки дерев. Зокрема, у Черкасах та Києві.

За даними синоптиків, погода в кінці травня і на початку червня не принесе відчутного літнього тепла і буде досить прохолодною.