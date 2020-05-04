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Повалены деревья и затоплены улицы: последствия непогоды в Черновцах

Новости » Происшествия     04.05.2020 - 14:44
Повалены деревья и затоплены улицы: последствия непогоды в Черновцах
Фото: последствия непогоды в Черновцах (acc.cv.ua/news)

По некоторым улицам движение ограничено из-за поваленных деревьев

Из-за непогоды в Черновцах и области попадали деревья и повреждены здания, движение на некоторых улицах ограничено. Об этом сообщает местное издание АСС.

В частности, на улице Лысенко дерево упало на дорогу, заблокировав проезд автомобилям. Также дерево повредило забор Черновицкой специальной школы-интерната №2.

Как отмечается, завалы дерева до сих пор убирают, движение по улице ограничено.

Напомним, сегодня в Украине объявили штормовое предупреждение, а также грозы и град.

Отметим, Центральная геофизическая обсерватория сообщила, что среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 9,9 градусов тепла, что на 1,2 градуса выше климатической нормы.

Нынешний апрель останется в летописи погоды с пылевой бурей, которая наблюдалась 16 апреля и вызвала повышенный уровень загрязнения воздуха, а также дождливым рекордом 26 числа, когда впервые с 1891 года в столице выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше чем было в этот день в 1987 году.

Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что погода 4 мая будет дождливая и с грозами по всей территории страны, в восточных областях ожидается до +25 градусов. В целом в Украине будут дожди и грозы всю неделю.

Грозовые дожди с градом и шквалы ветра: погода на неделю Сегодня в Украине ожидаются грозы: объявлено штормовое предупреждение
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