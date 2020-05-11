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В Карпатах выпало до полуметра снега

Новости » Происшествия     11.05.2020 - 15:44
В Карпатах выпало до полуметра снега
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кое-где высота снега в Карпатах достигает 50 см

По состоянию на понедельник, 11 мая, высота снежного покрова в Карпатах местами достигает полметра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на 9 утра на снеголавинной станции Пожижевская высота снежного покрова составляет 0-50 сантиметров. Температура воздуха достигает 12,4 градуса, ветер юго-восточный 2-4 м/с, облачно.

В Карпатах выпало до полуметра снега

"Высота снежного покрова составляет 0-50 см, покрытость 20%, снег старый, слежавшийся", - указано в сообщении.

Также до 20 см снега зафиксировали на Драгобрате.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха 8,3 градуса. Высота снежного покрова составляет 19 см", - информируют в Украинском гидрометцентре.

Напомним, в ближайшие два дня погода в Украине будет неблагоприятной, ожидаются заморозки и шквалы ветра, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу синоптиков, в среду, 13 мая, в западных областях стоит ожидать заморозки в воздухе до -3 градусов, в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, ожидаются заморозки на почве до -5 градусов.

Как писало РБК-Украина, ранее синоптики предупреждали о грозовых дождях и похолодании на большинстве территории Украины.

Теги Новости Украины ГидрометцентрснегКарпаты
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