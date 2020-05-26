Дожди с грозами и незначительное потепление: погода на завтра

Погода в Украине 27 мая ожидается с осадками. Грозовые дожди прогнозируют почти во всех областях.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре в Facebook.

Метеорологи объяснили, что причиной прохладной и дождливой погоды в Украине является поле низкого давления.

"Завтра его влияние, уже в меньшей степени, но еще будет ощущаться во всех регионах", - отметили в гидрометцентре.

Фото: поле низкого давления над Украиной (facebook.com/ukrgmc.official)

Так, 27 мая дожди с грозами прогнозируют во всех регионах, лишь в южных и восточных областях ночью без осадков.

На западе страны днем ожидается до +18, ночью до +9. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

На Севере температура воздуха днем прогреется до +17, ночью стабильные +9. Дожди прогнозируют в течение суток, возможны грозы.

В центральных областях ожидается до +18 днем и до +10 ночью.

Теплее всего будет в юго-восточной части Украины. Несмотря на кратковременные дожди с грозами, столбики термометров в регионе поднимутся до +23 днем и +11 ночью.

В Киеве 27 мая дожди в течение суток, возможны грозы. Днем ожидается до +17, ночью до +10.

Напомним, вчера в Киеве выпало почти 20 мм осадков.

А сегодня в высокогорье Карпатах выпало более 20 см снега.

Также РБК-Украина сообщало, какой будет погода в июне.