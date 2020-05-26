Дощі з грозами і незначне потепління: погода на завтра

У гідрометцентрі назвали причину тривалої дощової погоди в Україні
Погода в Україні 27 травня очікується з опадами. Грозові дощі прогнозують майже у всіх областях.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі в Facebook.
Метеорологи пояснили, що причиною прохолодної і дощової погоди в Україні є поле низького тиску.
"Завтра його вплив, хоча вже у меншій мірі, ще відчуватиметься у всіх регіонах", - зазначили в гідрометцентрі.
Фото: поле низького тиску над Україною (facebook.com/ukrgmc.official)
Тож, 27 травня дощі з грозами прогнозують у всіх регіонах, лише вночі у південних та східних областях буде без опадів.
На заході країни вдень очікується до +18, вночі до +9. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
На півночі температура повітря вдень прогріється до +17, вночі стабільні +9. Дощі прогнозують протягом доби, можливі грози.
У центральних областях очікується до +18 вдень і до +10 вночі.
Найтепліше буде південно-східній частині України. Попри короткочасні дощі з грозами стовпчики термотетрів у регіоні піднімуться до +23 вдень і +11 вночі.
У Києві 27 травня дощитиме протягом доби, подекуди можливі грози. Вдень очікується до +17, вночі до +10.
Нагадаємо, учора в Києві випало майже 20 мм опадів у вигляді дощу.
А сьогодні у високогір'ї Карпатах випало більше 20 см снігу.
Також РБК-Україна повідомляло, якою буде погода в червні.
Автор: Роман Калиниченко