Вечером в Киеве дождь достигнет критерия "значительный", - КГГА

Фото: дождь в Киеве (РБК-Украина)

В столице объявлен первый уровень опасности

В понедельник, 25 мая, до 21:00 дождь в Киеве достигнет критерия "значительный". Объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Для ликвидации последствия непогоды "Киевавтодор" подготовил 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции.

В случае выявления мест подтоплений в КГГА призвали обращаться в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора" по тел.: 284-74-19.

Напомним, погода в Украине на этой неделе будет преимущественно дождливой, ожидаются грозы.

Кроме того, в начале июня в Украине установится жаркая погода до +30 градусов.

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Автор: Валерия Мрачковская