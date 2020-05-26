В Карпатах намело почти полметра снега

Фото: Черногорский пост (facebook/chornogora.rescue112)

Местами надувы снега составляют 40 сантиметров

В высокогорье Карпат сегодня, 26 мая, выпало около 10-15 сантиметров снега. Местами надувы снежного покрова доходят до 30-40 сантиметров.

Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Сообщается, что на данный момент температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский составляет -2 градуса.

"В высокогорье выпало около 10-15 см снега, местами надувы до 30-40см. По состоянию на 9:30 26.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -2 градуса, ветер северо-западной 5м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 50 м, снег", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня ожидаются дожди по всей территории Украины, температура воздуха будет колебаться от +14 до +19 градусов.

Также сообщалось, что 26 мая в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве восточных районов.

Отметим, в Украине на этой неделе ожидается преимущественно дождливая погода, также синоптики прогнозируют грозы.

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Автор: Игорь Литвиненко