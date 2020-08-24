Дожди в большинстве регионов и до +32: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Дожди будут в 13 областях

Погода в Украине в понедельник, 24 августа, будет дождливой в большинстве областей. Температура воздуха прогреется до +31 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, в юго-восточных областях дождей не будет, а температура составит +28 +31 тепла днем и +11 +20 ночью.

Западные области накроют дожди с грозами. Температура составит от +22 до +26 тепла. Ночью будет прохладнее - от +14 до +18 градусов.

В центральных и северных областях также будут дожди с грозами. В частности, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Температура от +23 до +31 тепла, ночью будет от +11 до +17 градусов.

Погода в Украине на 24 августа (meteo.gov.ua)

В Киеве будет от +23 до +25 тепла днем и в пределах +17 ночью. Также ожидаются грозовые дожди. В Киевской области похожая температурная ситуация.

Погода в Киеве и области на 24 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, сегодня в Закарпатской области возможны подтопления в населенных пунктах.

Кроме этого, ранее в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности, который ожидается преимущественно в западных областях.