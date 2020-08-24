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Спасатели предупредили о возможности подтоплений в населенных пунктах на Закарпатье

Закарпатье, Понедельник 24 августа 2020 09:34
Спасатели предупредили о возможности подтоплений в населенных пунктах на Закарпатье
Фото: уровень воды в реке (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Также возможны оползни

В понедельник, 24 августа, в Закарпатской области возможны подтопления в населенных пунктах. В частности, вода в реках может подняться на 1,3 метра.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайны ситуациям.

"В первую половину 24 августа на малых водотоках рек Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0.3-1.3 метра. В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного и склонного стока, с затоплением пониженных участков в населенных пунктах, вследствие загромождения русел малых рек", - говорится в сообщении.

Кроме этого, существует угроза образования локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы.

Напомним, ранее в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности, который ожидается преимущественно в западных областях.

Кроме этого, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни в Украине.

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