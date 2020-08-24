Дощі в більшості регіонів і до +32: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Дощі будуть в 13 областях

Погода в Україні у понеділок, 24 серпня, буде дощовою в більшості областей. Температура повітря прогріється до +31 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, у південно-східних областях дощів не буде, а температура складе +28 +31 тепла вдень та +11 +20 вночі.

Західні області накриють дощі з грозами. Температура становитиме від +22 до +26 тепла. Уночі буде прохолодніше - від +14 до +18 градусів.

У центральних і північних областях також будуть дощі з грозами. Зокрема, у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Температура від +23 до +31 тепла, вночі буде від +11 до +17 градусів.

Погода в Україні на 24 серпня (meteo.gov.ua)

У Києві буде від +23 до +25 тепла вдень і в межах +17 вночі. Також очікуються грозові дощі. У Київській області схожа температурна ситуація.

Погода у Києві та області на 24 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні в Закарпатській області можливі підтоплення в населених пунктах.

Крім цього, раніше в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який очікується переважно в західних областях.