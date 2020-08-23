Фото: ликвидация лесного пожара (dsns.gov.ua)

Высокая вероятность пожаров будет преимущественно на западе страны

В воскресенье, 23 августа, в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Высокая вероятность возникновения огня присутствует в нескольких областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укргидрометцентра, 23 августа в Украине, кроме большинства западных и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Украине предупредили об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни.

Также сообщалось, какой будет погода в эти выходные.

Ранее РБК-Украина писало, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.