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В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Украина, Воскресенье 23 августа 2020 08:31
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Фото: ликвидация лесного пожара (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Высокая вероятность пожаров будет преимущественно на западе страны

В воскресенье, 23 августа, в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Высокая вероятность возникновения огня присутствует в нескольких областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укргидрометцентра, 23 августа в Украине, кроме большинства западных и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Украине предупредили об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни.

Также сообщалось, какой будет погода в эти выходные.

Ранее РБК-Украина писало, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.

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