Не доїхав до фронту. Гіркіна помітили в Ростовській області

Так званий "колишній міністр оборони "ДНР" Ірор Стрєков так й не доїхав до фронту. Терориста помітили в Ростовській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт OSINT-фахівеця із Польщі Оскара Кочана.

Спершу фотографію Ігоря Стрєлкова оприлюднили російські Telegram-канали. На кадрі можна було побачити Гіркіна у камуфляжу разом з його товаришем по службі.

У мережі поширювались декілька фотографій щодо його місцеперебування:

Донецька область;

Ростовська область;

Girkin vel Striełkow znowu w mundurze. Ciekawe czy Ukraińcy pracują już nad geolokalizacją tego zdjęcia. pic.twitter.com/pPKOAe4B53 — Bartłomiej Wypartowicz (@WypartowiczBa) October 19, 2022

Як стверджує Кочан, наразі ж Гіркін перебуває саме у Ростовській області, оскільки на фотографії зображена траса Е58. Можна помітити й російський надпис "выезд" від заправки Shell.

Також вдалося встановити точне місце цієї заправки.

Фото: місцеперебування Гіркіна на фотографії (Googlemap)