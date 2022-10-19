Не доїхав до фронту. Гіркіна помітили в Ростовській області
Так званий "колишній міністр оборони "ДНР" Ірор Стрєков так й не доїхав до фронту. Терориста помітили в Ростовській області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт OSINT-фахівеця із Польщі Оскара Кочана.
Спершу фотографію Ігоря Стрєлкова оприлюднили російські Telegram-канали. На кадрі можна було побачити Гіркіна у камуфляжу разом з його товаришем по службі.
У мережі поширювались декілька фотографій щодо його місцеперебування:
- Донецька область;
- Ростовська область;
Girkin vel Striełkow znowu w mundurze. Ciekawe czy Ukraińcy pracują już nad geolokalizacją tego zdjęcia. pic.twitter.com/pPKOAe4B53— Bartłomiej Wypartowicz (@WypartowiczBa) October 19, 2022
Як стверджує Кочан, наразі ж Гіркін перебуває саме у Ростовській області, оскільки на фотографії зображена траса Е58. Можна помітити й російський надпис "выезд" від заправки Shell.
Також вдалося встановити точне місце цієї заправки.
Фото: місцеперебування Гіркіна на фотографії (Googlemap)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна оголосили у розшук. Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату 100 тисяч доларів за його передачу в полон.
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