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Не доехал до фронта. Гиркина заметили в Ростовской области

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Среда 19 октября 2022 14:31
Не доехал до фронта. Гиркина заметили в Ростовской области Фото: Игорь Стрелков (twitter.com/WypartowiczBa)
Автор: Сергей Пышкин

Так называемый "бывший министр обороны "ДНР" Ирор Стреков так и не доехал до фронта. Террорист был замечен в Ростовской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт OSINT-специалиста из Польши Оскара Кочана.

Сначала фотографию Игоря Стрелкова обнародовали российские Telegram-каналы. На кадре можно было увидеть Гиркина в камуфляже вместе с его сослуживцем.

В сети распространялось несколько фотографий касаемо его местонахождения:

  • Донецкая область;
  • Ростовская область;

Как утверждает Кочан, сейчас Гиркин находится именно в Ростовской области, поскольку на фотографии изображена трасса Е58. Можно заметить и русскую надпись "выезд" от заправки Shell.

Также удалось установить точное место этой заправки.

Не доехал до фронта. Гиркина заметили в Ростовской области

Фото: местонахождение Гиркина на фотографии (Googlemap)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина объявили в розыск. Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату 100 тысяч долларов за его передачу в плен.

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