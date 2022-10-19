Не доехал до фронта. Гиркина заметили в Ростовской области

Так называемый "бывший министр обороны "ДНР" Ирор Стреков так и не доехал до фронта. Террорист был замечен в Ростовской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт OSINT-специалиста из Польши Оскара Кочана.

Сначала фотографию Игоря Стрелкова обнародовали российские Telegram-каналы. На кадре можно было увидеть Гиркина в камуфляже вместе с его сослуживцем.

В сети распространялось несколько фотографий касаемо его местонахождения:

Донецкая область;

Ростовская область;

Girkin vel Striełkow znowu w mundurze. Ciekawe czy Ukraińcy pracują już nad geolokalizacją tego zdjęcia. pic.twitter.com/pPKOAe4B53 — Bartłomiej Wypartowicz (@WypartowiczBa) October 19, 2022

Как утверждает Кочан, сейчас Гиркин находится именно в Ростовской области, поскольку на фотографии изображена трасса Е58. Можно заметить и русскую надпись "выезд" от заправки Shell.

Также удалось установить точное место этой заправки.

Фото: местонахождение Гиркина на фотографии (Googlemap)