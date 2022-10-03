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Не доїхали до України. У РФ кілька мобілізованих померли на призовних пунктах

Фото: у Росії кілька мобілізованих померли на призовних пунктах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Свердловській області Росії у призовних пунктах померло не менше трьох мобілізованих. Причини смертей встановлюють слідчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсант .

Інформацію про двох загиблих у Єлані підтвердила уповноважений з прав людини у Свердловській області Тетяна Мерзлякова, яка додала, що обидва були з Курганської області. Один із них міг померти через епілепсію на тлі алкогольного отруєння. Причину загибелі другого мобілізованого наразі встановлюють військові слідчі. За попередньою інформацією, ще один загиблий мав серцевий напад.

Раніше навчальний центр Єлані через високі темпи мобілізації зіткнувся з нестачею коштів для розміщення резервістів. На умови розміщення скаржилися мобілізовані із Ханти-Мансійського автономного округу (ХМАО) та Пермського краю. Вони вказували на брак спальних місць та неготовність казарм.

Раніше в Росії усунули з посади військового комісара Хабаровського краю Юрія Лайка. Під його керівництвом у регіоні мобілізували кілька тисяч людей, які не відповідають критеріям відбору.

Нагадаємо, раніше в Росії вперше після введення "часткової мобілізації" відправили у відставку військового комісара. Тоді йшлося про військкома по Магаданській області Сергія Барановського.

Варто зазначити, що на тлі мобілізації росіяни скаржаться, що комісаріати закликають пенсіонерів, а також чоловіків, які не служили в армії.

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