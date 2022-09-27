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Перший пішов. В Росії військкома відправили відставку через "помилки в мобілізації"

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Москва, Вівторок 27 вересня 2022 14:46
Перший пішов. В Росії військкома відправили відставку через "помилки в мобілізації" Фото: Сергій Барановський (росЗМІ)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії вперше після впровадження "часткової мобілізації" відправили у відставку військового комісара. Йдеться про військкома в Магаданській області Сергія Барановського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".

Відомо, що про його звільнення заявив губернатор регіону Сергій Носов.

За інформацією місцевих ЗМІ, причиною звільнення Барановського назвали "помилки під час проведення часткової мобілізації". Втім, які саме це помилки не вказано.

"Це перший відомий випадок із початку мобілізації, коли у відставку відправили військового комісара", - зазначають російські видання.

РосЗМІ раніше писали, що саме військові комісари регіонів відповідатимуть за "перегини" під час мобілізації.

І саме до цього місцеві жителі почали скаржитися, що повістки вручили чоловікам які не підлягали мобілізації: не мають бойового досвіду та військової спеціалізації, а також ті, хто має обмеження щодо здоров'я та віку.

Нагадаємо, після оголошенням президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації в різних куточках країни-окупанта спалахнули протести.

Додамо, що в Росії вже кілька губернаторів критикували мобілізацію, а нещодавно стало відомо про стрілянину в одному з військкоматів.

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