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У Росії чергового військкома усунули з посади через хаотичну мобілізацію

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Хабаровськ, Понеділок 03 жовтня 2022 09:18
У Росії чергового військкома усунули з посади через хаотичну мобілізацію Фото: у Росії чергового військкома усунули з посади через хаотичну мобілізацію (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Росії усунули з посади військового комісара Хабаровського краю Юрія Лайка. Під його керівництвом у регіоні мобілізували кілька тисяч людей, які не відповідають критеріям відбору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора регіону в Telegram.

За словами глави Хабаровського краю, військового комісара усунули у зв'язку з тим, що в рамках мобілізації в регіоні закликали кілька тисяч жителів, проте половину з них довелося повернути додому, оскільки вони "не відповідали критеріям відбору".

Нагадаємо, раніше в Росії вперше після введення "часткової мобілізації" відправили у відставку військового комісара. Тоді йшлося про військкома по Магаданській області Сергія Барановського.

Варто зазначити, що на тлі мобілізації росіяни скаржаться на те, що комісаріати закликають пенсіонерів, а також чоловіків, які не служили в армії.

При цьому, за даними Генштабу ЗСУ, російське військове керівництво передчасно задіє на фронті курсантів військових училищ через нестачу передусім офіцерських кадрів.

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