Не доехали до Украины. В РФ несколько мобилизованных умерли на призывных пунктах

В Свердловской области России в призывных пунктах умерли не менее троих мобилизованных. Причины смертей устанавливают следователи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.
Информацию о двух погибших в Елани подтвердила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая добавила, что оба были из Курганской области. Один из них мог скончаться из-за эпилепсии на фоне алкогольного отравления. Причину гибели второго мобилизованного сейчас устанавливают военные следователи. По предварительной информации, у еще одного погибшего случился сердечный приступ.
Ранее учебный центр Елани из-за высоких темпов мобилизации столкнулся с нехваткой средств для размещения резервистов. На условия размещения жаловались мобилизованные из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и Пермского края. Они указывали на нехватку спальных мест и неготовность казарм.
Ранее в России отстранили от должности военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко. Под его руководством в регионе мобилизовали несколько тысяч человек, не соответствующих критериям отбора.
Напомним, ранее в России впервые после введения "частичной мобилизации" отправили в отставку военного комиссара. Тогда речь шла о военкоме по Магаданской области Сергее Барановском.
Стоит отметить, что на фоне мобилизации россияне жалуются на то, что комиссариаты призывают пенсионеров, а также мужчин, которые не служили в армии.
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