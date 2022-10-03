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Не доехали до Украины. В РФ несколько мобилизованных умерли на призывных пунктах

Фото: в РФ несколько мобилизованных умерли на призывных пунктах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Свердловской области России в призывных пунктах умерли не менее троих мобилизованных. Причины смертей устанавливают следователи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

Информацию о двух погибших в Елани подтвердила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая добавила, что оба были из Курганской области. Один из них мог скончаться из-за эпилепсии на фоне алкогольного отравления. Причину гибели второго мобилизованного сейчас устанавливают военные следователи. По предварительной информации, у еще одного погибшего случился сердечный приступ.

Ранее учебный центр Елани из-за высоких темпов мобилизации столкнулся с нехваткой средств для размещения резервистов. На условия размещения жаловались мобилизованные из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и Пермского края. Они указывали на нехватку спальных мест и неготовность казарм.

Ранее в России отстранили от должности военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко. Под его руководством в регионе мобилизовали несколько тысяч человек, не соответствующих критериям отбора.

Напомним, ранее в России впервые после введения "частичной мобилизации" отправили в отставку военного комиссара. Тогда речь шла о военкоме по Магаданской области Сергее Барановском.

Стоит отметить, что на фоне мобилизации россияне жалуются на то, что комиссариаты призывают пенсионеров, а также мужчин, которые не служили в армии.

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