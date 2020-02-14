ЦИК зарегистрировал пять новых кандидатов на довыборах в Раду в 179 округе

Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

На данный момент в округе зарегистрировано 19 кандидатов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще пять новых кандидатов в народные депутаты на довыборах в Верховную раду в 179 избирательном округе (Харьковская область). Об этом говорится в сообщении ЦИК в Facebook.

Соответствующее решение ЦИК принял во время заседания 14 февраля.

"Рассмотрев заявления политических партий вместе с другими документами о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО № 179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года и установив их соответствие требованиям законодательства, Комиссия зарегистрировала еще пять кандидатов в народные депутаты Украины", - сообщили в ЦИК.

В частности, в качестве кандидатов были зарегистрированы - Евгения Агеева (самовыдвижение), Виктор Ильенко (партия "Украина более всего"), Николай Музыченко (самовыдвижение), Дмитрий Огурцов ("Жизнь"), Яна Светличная (самовыдвижение).

На данный момент ЦИК зарегистрировал 19 кандидатов в народные депутаты на довыборах в Раду в 179 округе.

Напомним, 13 декабря ЦИК назначил промежуточные выборы народного депутата Украины в округе № 179 в Харьковской области на 15 марта 2020. Такое решение было принято в связи с прекращением полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера.