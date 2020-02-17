ЦВК завершила реєстрацію кандидатів на довиборах у 179 окрузі

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комісія зареєструвала 40 кандидатів

Центральна виборча комісія зареєструвала 40 кандидатів на проміжних виборах народного депутата у 170 окрузі (Харківська область). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.

Зокрема, на сьогоднішньому засіданні ЦВК зареєструвала 21 кандидата: Дмитра Авакіна (самовисування), Валерія Бебика (партія "Україна Соборна"), Олега Голтвянського ("Патріоти Волині"), Віталія Горбу ("Добрий самарянин"), Вячеслава Гурця (самовисування), Анну Князеву (Республіканська Партія України), Олену Кононенко ("Країна"), Ярослава Куруча (ВО "Демократична альтернатива"), Тетяну Лазуренко (самовисування), Ігоря Леоненка ("Захист"), Діану Матковську ("Справа"), Світлану Науменко ("Україна - Вперед"), Олену Палієву ("За Україну!"), Василя Патлачука ("Діти війни" Народна партія України"), Олексія Пристая (самовисування), Вікторію Пташник ("Європейська Солідарність"), Юлію Світличну (самовисування), Ларису Сергієнко ("Партія сильної влади"), Олену Скоморощенко (Соціал-демократична партія), Михайла Соколова (самовисування) та Геннадія Ширяєва (партія "Справедливості та розвитку").

ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати України в ОВО № 179 Всього зареєстровано 40 кандидатів у... Опубліковано Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine Понеділок, 17 лютого 2020 р.

"Таким чином, Комісія завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року, зареєструвавши 40 кандидатів", - йдеться у повідомленні.

Ще трьом кандидатам у народні депутати ЦВК відмовила через відсутність у них документу про внесення грошової застави.

Нагадаємо, 13 грудня ЦВК призначив проміжні вибори народного депутата України в окрузі № 179 в Харківській області на 15 березня 2020. Таке рішення було прийнято у зв'язку з припиненням повноважень народного депутата від "Слуги народу" Олексія Фурмана.