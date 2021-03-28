UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На довыборах в Раду фиксируют первые нарушения

Автор: РБК-Украина

На довыборах в Верховную раду Украины, которые сегодня проходят в двух областях, фиксируют первые нарушения. В основном они связаны с организационными моментами.

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

Сообщается, что на округе №50 в Донецкой области все участки открылись вовремя. На одном из участков в Покровске комиссия положила контрольные талоны без печати, но, обнаружив ошибку, составила соответствующий акт. На другом участке в этом городе наблюдатели выявили неоформленный список избирателей для голосования по месту пребывания.

На еще нескольких участках в Покровске не вели протокол утреннего заседания. А на участке в школе в Доброполье всего три урны для голосования, одна из них - для людей с признаками ОРВИ.

Наблюдатели также сообщают о несоблюдении карантинных мер. На участке №140769 члены комиссии надели маски только после замечания. А на участке в Мирнограде члены комиссии не прикрывают маской нос, а секретарь вообще без маски.

В то же время на округе №87 в Ивано-Франковской области один из участков открылся с получасовой задержкой, поскольку комиссия вовремя не подготовила контрольные талоны. При этом, по данным областной полиции, все участки открылись в 08:00.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало список кандидатов на довыборах.

Подробнее о политических раскладах на этих округах читайте в материале "Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины выборыВерховная РаданарушенияДовыборы в Раду
Читайте также
На Донбассе планируют открыть участки для голосования на выборах в Госдуму РФ, - правозащитники
Прогноз погоды