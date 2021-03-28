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На двух округах начались довыборы в Верховную раду

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 08:17
На двух округах начались довыборы в Верховную раду Фото: выборы в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 28 марта 2021 года, на двух одномандатных избирательных округах начались довыборы в Верховную раду Украины. Голосование проходит на округе №87 в Ивано-Франковской области и округе №50 в Донецкой области.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00. Голосование проходит на 112 избирательных участках на округе №50 и на 117 участках на округе №87. Результаты будут установлены не позднее чем на 15-й день со дня голосования, то есть до 12 апреля включительно.

Проголосовать смогут 295 тысячи избирателей, на мандат народного депутата претендуют 32 кандидата. На округе №87 баллотируются бывший директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко, спортсмен Василий Вирастюк (от "Слуги народа") и представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский.

На округе №50 в Донецкой области от "Европейской солидарности" баллотируются волонтер и врач Юлия Кузьменко (фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета) и глава Покровской районной государственной администрации Андрей Бондаренко.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало весь список кандидатов на довыборах в этих округах.

Подробнее о политических раскладах в борьбе за мандаты читайте в материале "Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде".

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