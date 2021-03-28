На довиборах до Ради фіксують перші порушення

На довиборах до Верховної ради України, які сьогодні проходять у двох областях, фіксують перші порушення. В основному вони пов'язані з організаційними моментами.
Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".
Повідомляється, що на окрузі №50 у Донецькій області всі виборчі дільниці відкрилися вчасно. На одній з дільниць у Покровську комісія поклала контрольні талони без печатки, але, виявивши помилку, склала відповідний акт. На іншій дільниці в цьому місті спостерігачі виявили неоформлений список виборців для голосування за місцем перебування.
На ще кількох дільницях у Покровську не вели протокол ранкового засідання. А на дільниці в школі в Добропіллі лише три урни для голосування, одна з них - для людей з ознаками ГРВІ.
Спостерігачі також повідомляють про недотримання карантинних заходів. На дільниці №140769 члени комісії вдягли маски тільки після зауваження. А на ділянці в Мирнограді члени комісії не прикривають маскою ніс, а секретар взагалі без маски.
У той же час на окрузі №87 в Івано-Франківській області одна з дільниць відкрилася з півгодинною затримкою, оскільки комісія вчасно не підготувала контрольні талони. При цьому, за даними обласної поліції, всі дільниці відкрилися о 08:00.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало список кандидатів на довиборах.
Детальніше про політичні розклади на цих округах читайте в матеріалі "Битва за округ. Хто з політиків побореться за вакантні місця в Раді".