ЦИК завершил регистрацию на довыборы в Раду: кто будет баллотироваться

Центральная избирательная комиссия сегодня, 2 марта, завершила регистрацию кандидатов на довыборы в Верховную раду в одномандатных округах №50 и №87. Баллотироваться в парламент будут 34 кандидата.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК .

Всего документы на регистрацию подали 64 граждан, однако на 30 заявлений Центризбирком ответил отказом. Среди основных оснований для отказа: не внесение денежного залога и несоответствие предоставленных документов требованиям законодательства.

Участие в довыборах на округе №50 в Донецкой области будут:

Виктория Шилова;

Валентин Рыбин;

Артем Марчевский;

Иштван Добша;

Людмила Дорошенко;

Александр Груздев;

Сергей Звагольський;

Богдан Мироненко;

Александр Тамбулатов;

Юрий Третьяк;

Андрей Бондаренко;

Юлия Гакова;

Надежда Масло;

Лариса Ревва;

Андрей Масенець;

Антон Ровенский;

Андрей Аксенов;

Юлия Кузьменко;

Николай Головко.

Участие в довыборах на округе №87 в Ивано-Фраківській области будут: