ЦИК завершил регистрацию на довыборы в Раду: кто будет баллотироваться
Центральная избирательная комиссия сегодня, 2 марта, завершила регистрацию кандидатов на довыборы в Верховную раду в одномандатных округах №50 и №87. Баллотироваться в парламент будут 34 кандидата.
Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
Всего документы на регистрацию подали 64 граждан, однако на 30 заявлений Центризбирком ответил отказом. Среди основных оснований для отказа: не внесение денежного залога и несоответствие предоставленных документов требованиям законодательства.
Участие в довыборах на округе №50 в Донецкой области будут:
- Виктория Шилова;
- Валентин Рыбин;
- Артем Марчевский;
- Иштван Добша;
- Людмила Дорошенко;
- Александр Груздев;
- Сергей Звагольський;
- Богдан Мироненко;
- Александр Тамбулатов;
- Юрий Третьяк;
- Андрей Бондаренко;
- Юлия Гакова;
- Надежда Масло;
- Лариса Ревва;
- Андрей Масенець;
- Антон Ровенский;
- Андрей Аксенов;
- Юлия Кузьменко;
- Николай Головко.
Участие в довыборах на округе №87 в Ивано-Фраківській области будут:
- Михаил Ноняк;
- Александр Леонидович Шевченко;
- еще один Александр Леонидович Шевченко;
- Маруся Зверобой-Беленькая;
- Руслан Зозуля;
- Руслан Кошулинский;
- Юрий Юрченко;
- Василий Вирастюк;
- Юрий Голиней;
- Иосиф Резеш;
- Руслан Дереворез;
- Мария Желоб;
- Иван Макар;
- Сергей Сивачук;
- Александр Петрович Шевченко.
Напомним, больше о кандидатах в нардепы на довыборах в Раду читайте в материале "Битва за округ. Кто из политиков поборется за вакантные места в Раде".