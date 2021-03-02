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ЦИК завершил регистрацию на довыборы в Раду: кто будет баллотироваться

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 20:57
ЦИК завершил регистрацию на довыборы в Раду: кто будет баллотироваться Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Центральная избирательная комиссия сегодня, 2 марта, завершила регистрацию кандидатов на довыборы в Верховную раду в одномандатных округах №50 и №87. Баллотироваться в парламент будут 34 кандидата.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Всего документы на регистрацию подали 64 граждан, однако на 30 заявлений Центризбирком ответил отказом. Среди основных оснований для отказа: не внесение денежного залога и несоответствие предоставленных документов требованиям законодательства.

Участие в довыборах на округе №50 в Донецкой области будут:

  • Виктория Шилова;
  • Валентин Рыбин;
  • Артем Марчевский;
  • Иштван Добша;
  • Людмила Дорошенко;
  • Александр Груздев;
  • Сергей Звагольський;
  • Богдан Мироненко;
  • Александр Тамбулатов;
  • Юрий Третьяк;
  • Андрей Бондаренко;
  • Юлия Гакова;
  • Надежда Масло;
  • Лариса Ревва;
  • Андрей Масенець;
  • Антон Ровенский;
  • Андрей Аксенов;
  • Юлия Кузьменко;
  • Николай Головко.

Участие в довыборах на округе №87 в Ивано-Фраківській области будут:

  • Михаил Ноняк;
  • Александр Леонидович Шевченко;
  • еще один Александр Леонидович Шевченко;
  • Маруся Зверобой-Беленькая;
  • Руслан Зозуля;
  • Руслан Кошулинский;
  • Юрий Юрченко;
  • Василий Вирастюк;
  • Юрий Голиней;
  • Иосиф Резеш;
  • Руслан Дереворез;
  • Мария Желоб;
  • Иван Макар;
  • Сергей Сивачук;
  • Александр Петрович Шевченко.

Напомним, больше о кандидатах в нардепы на довыборах в Раду читайте в материале "Битва за округ. Кто из политиков поборется за вакантные места в Раде".

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