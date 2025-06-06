Довше за марафон: міністр фінансів закликав українців готуватися до затяжної війни

Війна в Україні триває вже понад три роки. Не виключено, що пройдено тільки дві третини довгої дистанції.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg.

"З початку року було бажання підготуватися до мирного врегулювання, і, знаєте, це створило якісь непотрібні очікування від мене як міністра, коли ми говоримо про бюджет на наступний рік", - сказав він.

Як зазначив Марченко, Україні потрібен міцний і стійкий мир. "Але це питання прагматизму. Коли ми говоримо про 2026 рік, у нас немає необхідних зобов'язань, щоб покрити наші фінансові прогалини. Грошей, доступних для України у 2026 році, менше, ніж у 2025 році", - сказав міністр.

Більше марафону

За його словами, ця війна "схожа на марафон, або, якщо можна так висловитися, на змагання Ironman для всіх українців".

Марченко нагадав, що Ironman у триатлоні - це заплив на 3,8 км, велогонка на 180 км і біг на 42 км.

"Якщо ви запитаєте мене, на якому етапі ми зараз перебуваємо, то, найімовірніше, ми вже подолали дві третини шляху, але я не знаю точно, скільки часу знадобиться, щоб дістатися до фінішу", - сказав він.

Міністр припустив, що можна очікувати фінішу десь поблизу через переговори про мирне рішення для України. "Ймовірно, нам слід вживати додаткове харчування, вітаміни і бути готовими бігти більше", - додав Марченко.