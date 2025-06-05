Війна може тривати увесь 2026 рік. Мінфін готує альтернативний бюджетний сценарій
Потреби бюджету України у видатках на оборону можуть збільшитися. Мінфін готує альтернативний сценарій на 2026 рік.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням його виступ в парламенті, якій транслює нардеп Олексій Гончаренко у Youtube.
Марченко повідомив, що Мінфін не встиг до 1 червня підготувати проєкт Бюджетної декларації на 2026-2028 роки.
За його словами, за базовим сценарієм програми з МВФ Україна у 2026 році повинна скоротити дефіцит бюджету до 9,9% (з 19,4%), що означає скорочення видатків на сотні мільярдів.
Марченко заявив, що завдяки переговорам ситуація покращилася. "Але прагматично ми зараз готуємо два сценарії: базовий сценарій і альтернативний сценарій, який передбачає продовження бойових дій увесь період 2026 року. Я не є прогнозистом, але я знаю, як може змінюватися ситуація", - сказав він.
Міністр повідомив, Україна потребує додаткових видатків з бюджету на війну і у 2025 році. "На збройні сили станом на зараз фінансування недостатньо через багато факторів. Тому будемо найближчим часом виходити з переглядом бюджету", - сказав він.
Марченко повідомив, що через невиконання міжнародних зобовʼязань Україна вже втратила близько 2 млрд доларів зовнішнього фінансування.
Витрати на війну
У березні МВФ оновив базовий сценарій, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року. За цим сценарієм розраховані видатки бюджету України.
Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко сказав, що військові витрати України цього року виявилися вищими, ніж закладено в державний бюджет. У Мінфіні вважають, що зможуть профінансувати військові витрати за рахунок перевиконання плану з мобілізації доходів, тому підвищувати податки не планують.
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