Длиннее марафона: министр финансов призвал украинцев готовится к затяжной войне
Война в Украине продолжается уже больше трех лет. Не исключено, что пройдено только две трети длинной дистанции.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg.
"С начала года было желание подготовиться к мирному урегулированию, и, знаете, это создало какие-то ненужные ожидания от меня как министра, когда мы говорим о бюджете на следующий год", - сказал он.
Как отметил Марченко, Украине нужен прочный и устойчивый мир. "Но это вопрос прагматизма. Когда мы говорим о 2026 году, у нас нет необходимых обязательств, чтобы покрыть наши финансовые пробелы. Денег, доступных для Украины в 2026 году, меньше, чем в 2025 году", - сказал министр.
Больше марафона
По его словам, эта война "похожа на марафон, или, если можно так выразиться, на соревнования Ironman для всех украинцев".
Марченко напомнил, что Ironman в триатлоне - это заплыв на 3,8 км, велогонка на 180 км и бег на 42 км.
"Если вы спросите меня, на каком этапе мы сейчас находимся, то, скорее всего, мы уже преодолели две трети пути, но я не знаю точно, сколько времени потребуется, чтобы добраться до финиша", - сказал он.
Министр допустил, что можно ожидать финиша где-то поблизости из-за переговоров о мирном решении для Украины. "Вероятно, нам следует принимать дополнительное питание, витамины и быть готовыми бежать больше", - добавил Марченко.
Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Минфин Украины готовит альтернативный бюджетный сценарий, который предусматривает продолжение боевых действий весь период 2026 года.
По данным опроса КМИС, в начале июня 2025 года 60% украинцев утверждают, что они "готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо". Еще 6% готовы терпеть 1 год, то есть относительно долгий период.
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