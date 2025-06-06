Длиннее марафона: министр финансов призвал украинцев готовится к затяжной войне

Война в Украине продолжается уже больше трех лет. Не исключено, что пройдено только две трети длинной дистанции.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg.

"С начала года было желание подготовиться к мирному урегулированию, и, знаете, это создало какие-то ненужные ожидания от меня как министра, когда мы говорим о бюджете на следующий год", - сказал он.

Как отметил Марченко, Украине нужен прочный и устойчивый мир. "Но это вопрос прагматизма. Когда мы говорим о 2026 году, у нас нет необходимых обязательств, чтобы покрыть наши финансовые пробелы. Денег, доступных для Украины в 2026 году, меньше, чем в 2025 году", - сказал министр.

Больше марафона

По его словам, эта война "похожа на марафон, или, если можно так выразиться, на соревнования Ironman для всех украинцев".

Марченко напомнил, что Ironman в триатлоне - это заплыв на 3,8 км, велогонка на 180 км и бег на 42 км.

"Если вы спросите меня, на каком этапе мы сейчас находимся, то, скорее всего, мы уже преодолели две трети пути, но я не знаю точно, сколько времени потребуется, чтобы добраться до финиша", - сказал он.

Министр допустил, что можно ожидать финиша где-то поблизости из-за переговоров о мирном решении для Украины. "Вероятно, нам следует принимать дополнительное питание, витамины и быть готовыми бежать больше", - добавил Марченко.