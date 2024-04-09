Довіра українців до соцопитувань значно зросла: у чому причина

Як зазначають соціологи, рівень довіри до соцопитувань серед населення України за останні 20 років спочатку суттєво підвищився (із 36% у 2002 році до 47% у 2004 році), а потім залишався більш-менш стабільним з деякими коливаннями (49% плюс-мінус 2%) до 2016 року, але потім почав знижуватися і у 2021 році впав до 37%.

Однак дані за 2022 і 2023 роки показують значні зміни у громадській думці. У 2022 році рівень довіри до результатів соціологічних опитувань зріс до 42%, а у 2023 році - до 47%. Водночас недовіра показала тенденцію до зниження, стабілізувавшись на рівні 7% у 2023 році.

"Цей стрибок у довірі можна пояснити зростаючою потребою населення в надійній інформації в умовах кризи. Він також може бути одним із проявів "гуртування навколо прапора" - підвищення довіри до влади і соціальних інституцій під час війни", - йдеться в повідомленні.

Опитування було проведене 29 листопада - 9 грудня 2023 року серед 1031 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.