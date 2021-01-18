Социологи замеряли уровень доверия к соцопросам

Фото: опрос (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы больше доверяют результатам соцопросов, чем не доверяют

В декабре 2020 года 41% украинцев доверяли данным социологических организаций, которые уже давно работают, 21% - не доверяли, остальные не имели определенного мнения по этому поводу. За год уровень доверия существенно не изменился.

Об этом свидетельствуют данные регулярного опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Как отмечаются авторы исследования, уровень доверия к результатам социологических опросов Украины за последние 17 лет сначала существенно повысился (с 36% в 2002 до 47% в 2004 году), а потом оставался более-менее стабильным с некоторыми колебаниями (49% плюс-минус 2%) до 2017 года, но в 2018 году снизился до 43%. В 2019 году он упал до 42%.

Баланс доверия и недоверия к социологическим центрам (процент тех, кто доверяет, минус процент тех, кто доверяет) вырос с 2013 году - был +31% в ноябре 2013 года, стал +39% в 2014 году и +40% в 2015 году.

За последние годы баланс упал с +36% в 2017 году до 23% - в 2018 году, +21% в 2019 году и +20% в 2020 году.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 1 по 12 декабря 2020 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Методом личного интервью опрошен 2001 респондент. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3.3%.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2019 года 42% украинцев доверяли данным социологических организаций, которые уже давно работают, 21% - не доверяли, остальные не имели определенного мнения по этому поводу.

Напомним, по данным КМИС, в октябре 2018 года 43% украинцев доверяли данным социологических организаций, которые уже давно работают, 20% - не доверяли, остальные не имели мнения по этому поводу.