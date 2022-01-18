Уровень доверия к соцопросам в Украине упал до минимума: в чем причина

В декабре 2021 года 37% украинцев доверяли данным социологических организаций, которые уже давно работают, 21% - не доверяли, остальные не имели определенного мнения по этому поводу. Уровень доверия упал до минимума, который наблюдался в начале 2000-х годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные регулярного опроса Киевского международного института социологии ( КМИС ).

Как отмечают авторы, исследования уровень доверия к результатам социологических опросов за последние 17 лет сначала существенно повысился (с 36% в 2002 году до 47% в 2004 году), а потом оставалось более-менее стабильным с некоторыми колебаниями (49% плюс-минус 2%) до 2017 года, но затем снизился до 43% в 2018 году, 42% в 2019 году и 41% в 2020 году.

Динамика уровня доверия и уровня недоверия к социологическим центрам с 2002 до 2021 гг., %

Баланс доверия и недоверия к социологическим центрам (процент тех, кто доверяет, минус процент тех, кто доверяет) с 2002 по 2021 гг.

Как отметил генеральный директор КМИС Владимир Паниотто: главные причины снижения доверия таковы:

"- деятельность псевдо-социологических компаний, которые обнародуют фейковые данные,

- низкий уровень социологической культуры политиков и журналистов (они путают различные виды рейтингов, электоральные рейтинги и доверие, сравнивают опросы с помощью смартфонов с обычными телефонными опросами и т.п. и поэтому им кажется, что есть большая разница между разными данными)

- наконец (и возможно, хуже всего) то, что циничные политические силы все чаще используют грязные политтехнологии: политологи, которые на них работают, СМИ, которые им принадлежат, блогеры в социальных сетях сознательно уничтожают доверие к профессиональным компаниями, если результаты опроса они считают невыгодными для своей политической силы (даже тогда, когда сами они считают эти результаты достоверными)".

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 3 по 11 декабря 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.