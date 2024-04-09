Доверие украинцев к соцопросам значительно выросло: в чем причина

Как отмечают социологи, уровень доверия к соцопросам среди населения Украины за последние 20 лет сначала существенно повысился (с 36% в 2002 году до 47% в 2004 году), а затем оставался более или менее стабильным с некоторыми колебаниями (49% плюс-минус 2%%) до 2016 года, но затем начал снижаться и в 2021 году упал до 37%.

Однако данные за 2022 и 2023 годы показывают значительные изменения в общественном мнении. В 2022 году уровень доверия к результатам социологических опросов вырос до 42%, а в 2023 году - до 47%. В то же время недоверие показало тенденцию к снижению, стабилизировавшись на уровне 7% в 2023 году.

"Этот скачок в доверии можно объяснить растущей потребностью населения в надежной информации в условиях кризиса. Он также может быть одним из проявлений "сплочения вокруг флага" - повышение доверия к власти и социальным институтам во время войны", - говорится в сообщении.

Опрос был проведен 29 ноября - 9 декабря 2023 среди 1031 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.