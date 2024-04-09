RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Доверие украинцев к соцопросам значительно выросло: в чем причина

Фото: Соцопросам доверяют 47% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В декабре 2023 года 47% украинцев доверяли данным давно работающих социологических организаций, 7% - не доверяли, остальные не имели определенного мнения по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на данные регулярного опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Как отмечают социологи, уровень доверия к соцопросам среди населения Украины за последние 20 лет сначала существенно повысился (с 36% в 2002 году до 47% в 2004 году), а затем оставался более или менее стабильным с некоторыми колебаниями (49% плюс-минус 2%%) до 2016 года, но затем начал снижаться и в 2021 году упал до 37%.

Однако данные за 2022 и 2023 годы показывают значительные изменения в общественном мнении. В 2022 году уровень доверия к результатам социологических опросов вырос до 42%, а в 2023 году - до 47%. В то же время недоверие показало тенденцию к снижению, стабилизировавшись на уровне 7% в 2023 году.

"Этот скачок в доверии можно объяснить растущей потребностью населения в надежной информации в условиях кризиса. Он также может быть одним из проявлений "сплочения вокруг флага" - повышение доверия к власти и социальным институтам во время войны", - говорится в сообщении.

Опрос был проведен 29 ноября - 9 декабря 2023 среди 1031 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Напомним, в декабре 2021 года 37% украинцев доверяли данным давно работающим социологическим организациям, 21% - не доверяли, другие не имели определенного мнения по этому поводу. Уровень доверия упал до минимума, наблюдавшегося в начале 2000-х годов.

В декабре 2020 года 41% украинцев доверяли данным давно работающих социологических организаций, 21% - не доверяли, остальные не имели определенного мнения по этому поводу.

Читайте РБК-Украина в Google News
КМИС