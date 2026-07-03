Довіра росіян до Путіна падає з рекордною швидкістю, - ЗМІ

Рівень довіри до російського диктатора Володимира Путіна всього за тиждень впав на 3,4 процентних пункти, а рівень схвалення його діяльності - на 3,5.

Про це йдеться у результатах дослідження Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Агентство .

Зазначається, що з такою швидкістю рейтинг довіри до Путіна не знижувався з початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну, а рейтинг схвалення - з 2024 року.

Про довіру до російського диктатора соціологам повідомили 73,3% опитаних. Про свою недовіру висловилися - 22,1%. Тижнем раніше цифри становили 76,7% і 18,8% відповідно.

При цьому схвалюють діяльність Путіна 66,9% опитаних, інакше відповіли - 21,3%. Тижнем раніше показники становили 70,4% і 19,7% відповідно.

Фото: довіра росіян до Путіна падає з рекордною швидкістю (дослідження ВЦВГД)

Погіршення оцінки роботи російського диктатора констатував і Фонд громадської думки, який співпрацює з Кремлем. Так, за його даними, 70% респондентів вважають, що Путін добре працює на своїй посаді - це на 1 процентних пунктів менше, ніж було тиждень тому.

Також згідно з результатами дослідження російського Левада-Центру, рейтинг схвалення діяльності диктатора РФ у червні 2026 року впав на 5 процентних пунктів - з 79% до 74%.

Крім того, рекордними темпами в червні скорочувалася й частка росіян, які вважають, що справи в країні йдуть у правильному напрямку.

Також частка жителів РФ, які не схвалюють роботу президента, збільшилася з 15% до 21%. Це теж максимум з вересня 2022 року, коли почалася мобілізація.

Зниження рейтингів відбувається на тлі паливної кризи, що розростається, викликаної ударами ЗСУ. Повітряні атаки також призвели до ізоляції Криму, що зірвало цьогорічний туристичний сезон і призвело до найсерйознішого порівняно з іншими регіонами дефіциту палива.