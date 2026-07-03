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Довіра росіян до Путіна падає з рекордною швидкістю, - ЗМІ

13:06 03.07.2026 Пт
3 хв
Рівень схвалення Путна востаннє падав так швидко в серпні 2024 року
aimg Тетяна Степанова
Довіра росіян до Путіна падає з рекордною швидкістю, - ЗМІ Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Рівень довіри до російського диктатора Володимира Путіна всього за тиждень впав на 3,4 процентних пункти, а рівень схвалення його діяльності - на 3,5.

Про це йдеться у результатах дослідження Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Агентство.

Зазначається, що з такою швидкістю рейтинг довіри до Путіна не знижувався з початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну, а рейтинг схвалення - з 2024 року.

Про довіру до російського диктатора соціологам повідомили 73,3% опитаних. Про свою недовіру висловилися - 22,1%. Тижнем раніше цифри становили 76,7% і 18,8% відповідно.

При цьому схвалюють діяльність Путіна 66,9% опитаних, інакше відповіли - 21,3%. Тижнем раніше показники становили 70,4% і 19,7% відповідно.

Фото: довіра росіян до Путіна падає з рекордною швидкістю (дослідження ВЦВГД)

Погіршення оцінки роботи російського диктатора констатував і Фонд громадської думки, який співпрацює з Кремлем. Так, за його даними, 70% респондентів вважають, що Путін добре працює на своїй посаді - це на 1 процентних пунктів менше, ніж було тиждень тому.

Також згідно з результатами дослідження російського Левада-Центру, рейтинг схвалення діяльності диктатора РФ у червні 2026 року впав на 5 процентних пунктів - з 79% до 74%.

Крім того, рекордними темпами в червні скорочувалася й частка росіян, які вважають, що справи в країні йдуть у правильному напрямку.

Також частка жителів РФ, які не схвалюють роботу президента, збільшилася з 15% до 21%. Це теж максимум з вересня 2022 року, коли почалася мобілізація.

Зниження рейтингів відбувається на тлі паливної кризи, що розростається, викликаної ударами ЗСУ. Повітряні атаки також призвели до ізоляції Криму, що зірвало цьогорічний туристичний сезон і призвело до найсерйознішого порівняно з іншими регіонами дефіциту палива.

Рейтинг Путіна

Нагадаємо, наприкінці червня ми повідомляли, що рівень довіри громадян РФ до диктатора Володимира Путіна впав до найнижчої позначки з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Останнім часом у Росії все частіше фіксують ознаки внутрішньої нестабільності та падіння довіри до влади на тлі затяжної війни. Зокрема, нещодавно Путін зіткнувся з рідкісною публічною вимогою з боку Державної думи РФ представити чіткий план припинення бойових дій проти України.

Один із депутатів відкрито заявив, що через корупцію, економічні проблеми та постійні удари безпілотників Росія опинилася на межі масштабного соціального вибуху.

Тенденцію до стрімкого падіння рейтингів Путіна підтверджують і внутрішні дані самого Кремля.

Як стало відомо з перехоплених українською розвідкою секретних документів, російські спецслужби вже зафіксували стійке падіння підтримки провладної партії та підготували диктатора до того, що невдоволення росіян діями влади неухильно зростатиме щонайменше до осені.

Окрім того, російське населення, судячи з усього, виявляє все більший інтерес до того, коли закінчиться війна Росії проти України. Цьому посприяли українські атаки, від яких ППО РФ не змогла захистити росіян.

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