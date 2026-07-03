Доверие россиян к Путину падает с рекордной скоростью, - СМИ

Уровень доверия к российскому диктатору Владимиру Путину всего за неделю упал на 3,4 процентных пункта, а уровень одобрения его деятельности - на 3,5.

Об этом говорится в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Агентство .

Отмечается, что с такой скоростью рейтинг доверия Путину не снижался с начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину, а рейтинг одобрения - с 2024 года.

О доверии российскому диктатору социологам сообщили 73,3% опрошенных. О своем недоверии высказались - 22,1%. Неделей ранее цифры составляли 76,7% и 18,8% соответственно.

При этом одобряют деятельность Путина 66,9% опрошенных, иначе ответили 21,3%. Неделей ранее показатели составили 70,4% и 19,7% соответственно.

Фото: доверие россиян к Путину падает с рекордной скоростью (исследование ВЦИОМ)

Ухудшение оценки работы российского диктатора констатировал и сотрудничающий с Кремлем Фонд общественного мнения. Так, по его данным, 70% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своей должности - это на 1 процентных пунктов меньше, чем было неделю назад.

Также, согласно результатам исследования российского Левада-Центра, рейтинг одобрения деятельности диктатора РФ в июне 2026 года упал на 5 процентных пунктов - с 79% до 74%.

Кроме того, рекордными темпами в июне сокращалась и доля россиян, считающих, что дела в стране идут в правильном направлении.

Также доля жителей РФ, не одобряющих работу президента, увеличилась с 15% до 21%. Это тоже максимум с сентября 2022 года, когда началась мобилизация.

Снижение рейтингов происходит на фоне разрастающегося топливного кризиса, вызванного ударами ВСУ. Воздушные атаки также привели к изоляции Крыма, что сорвало туристический сезон в этом году и привело к самому серьезному по сравнению с другими регионами дефициту топлива.