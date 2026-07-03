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Доверие россиян к Путину падает с рекордной скоростью, - СМИ

13:06 03.07.2026 Пт
3 мин
Уровень одобрения Путна последний раз падал так быстро в августе 2024 года
aimg Татьяна Степанова
Доверие россиян к Путину падает с рекордной скоростью, - СМИ Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Уровень доверия к российскому диктатору Владимиру Путину всего за неделю упал на 3,4 процентных пункта, а уровень одобрения его деятельности - на 3,5.

Об этом говорится в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Агентство.

Отмечается, что с такой скоростью рейтинг доверия Путину не снижался с начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину, а рейтинг одобрения - с 2024 года.

О доверии российскому диктатору социологам сообщили 73,3% опрошенных. О своем недоверии высказались - 22,1%. Неделей ранее цифры составляли 76,7% и 18,8% соответственно.

При этом одобряют деятельность Путина 66,9% опрошенных, иначе ответили 21,3%. Неделей ранее показатели составили 70,4% и 19,7% соответственно.

Фото: доверие россиян к Путину падает с рекордной скоростью (исследование ВЦИОМ)

Ухудшение оценки работы российского диктатора констатировал и сотрудничающий с Кремлем Фонд общественного мнения. Так, по его данным, 70% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своей должности - это на 1 процентных пунктов меньше, чем было неделю назад.

Также, согласно результатам исследования российского Левада-Центра, рейтинг одобрения деятельности диктатора РФ в июне 2026 года упал на 5 процентных пунктов - с 79% до 74%.

Кроме того, рекордными темпами в июне сокращалась и доля россиян, считающих, что дела в стране идут в правильном направлении.

Также доля жителей РФ, не одобряющих работу президента, увеличилась с 15% до 21%. Это тоже максимум с сентября 2022 года, когда началась мобилизация.

Снижение рейтингов происходит на фоне разрастающегося топливного кризиса, вызванного ударами ВСУ. Воздушные атаки также привели к изоляции Крыма, что сорвало туристический сезон в этом году и привело к самому серьезному по сравнению с другими регионами дефициту топлива.

Рейтинг Путина

Напомним, в конце июня мы сообщали, что уровень доверия граждан РФ к диктатору Владимиру Путину упал до самой низкой отметки с начала полномасштабного вторжения в Украину.

В последнее время в России все чаще фиксируют признаки внутренней нестабильности и падение доверия к власти на фоне затяжной войны. В частности, недавно Путин столкнулся с редким публичным требованием Государственной думы РФ представить четкий план прекращения боевых действий против Украины.

Один из депутатов открыто заявил, что из-за коррупции, экономических проблем и постоянных ударов беспилотников Россия оказалась на грани масштабного социального взрыва.

Тенденцию к стремительному падению рейтингов Путина подтверждают и внутренние данные Кремля.

Как стало известно из перехваченных украинской разведкой секретных документов, российские спецслужбы уже зафиксировали устойчивое падение поддержки провластной партии и подготовили диктатора к тому, что недовольство россиян действиями власти будет неуклонно расти, по меньшей мере, до осени.

Кроме того, российское население, судя по всему, проявляет все больший интерес к тому, когда закончится война России против Украины. Этому поспособствовали украинские атаки, от которых ПВО РФ не смогло защитить россиян.

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