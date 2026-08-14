РФ атакувала Україну дронами з п’яти напрямків: скільки цілей знешкоджено

Минулої ночі російські загарбники скерували на різні регіони України 112 безпілотників. Однак більшість із них не долетіла до цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Ворог розпочав повітряний напад ще о 18:00 13 серпня.

Цього разу російські окупанти застосували:

ударні дрони Shahed, зокрема реактивні;

"Гербери";

боєприпаси "Бандероль";

дрони-імітатори "Пародія".

Ворожі дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

До знищення російських БпЛА були залучені:

авіація;

зенітні ракетні підрозділи;

сили РЕБ;

безпілотні системи;

мобільні вогневі групи.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.", - наголошують захисники.

Окрім того, Повітряні сили ЗСУ підтверджують влучання російських дронів на 11 локаціях. Також ще у 6 місцях впали уламки збитих безпілотників.

Варто зазначити, що атака ворога триває досі, а в повітряному просторі знаходяться ще кілька дронів.