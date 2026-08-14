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РФ атакувала Україну дронами з п’яти напрямків: скільки цілей знешкоджено

08:33 14.08.2026 Пт
1 хв
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aimg Юлія Капітонова
РФ атакувала Україну дронами з п’яти напрямків: скільки цілей знешкоджено Фото: Більшість російських дронів вдалося збити/подавити (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Минулої ночі російські загарбники скерували на різні регіони України 112 безпілотників. Однак більшість із них не долетіла до цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Ворог розпочав повітряний напад ще о 18:00 13 серпня.

Цього разу російські окупанти застосували:

  • ударні дрони Shahed, зокрема реактивні;
  • "Гербери";
  • боєприпаси "Бандероль";
  • дрони-імітатори "Пародія".

Ворожі дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

До знищення російських БпЛА були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні підрозділи;
  • сили РЕБ;
  • безпілотні системи;
  • мобільні вогневі групи.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.", - наголошують захисники.

Окрім того, Повітряні сили ЗСУ підтверджують влучання російських дронів на 11 локаціях. Також ще у 6 місцях впали уламки збитих безпілотників.

Варто зазначити, що атака ворога триває досі, а в повітряному просторі знаходяться ще кілька дронів.

До речі, напередодні президент Володимир Зеленський розповів, як США можуть допомогти Україні пережити наступну зиму.

Ба більше, стало відомо, чому американські виробники Patriot не хочуть передавати ліцензії Україні.

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