Довіра росіян до Путіна обвалилася до історичного мінімуму

Рівень довіри громадян РФ до диктатора Володимира Путіна впав до найнижчої позначки з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати соціологічного опитування російського фонду "Громадська думка" (ФОМ), які публікує " Медуза ".

Деталі соціологічного дослідження

За інформацією видання, дослідження проводили у період з 19 по 21 червня, одразу після того, як Москва зазнала наймасштабнішої повітряної атаки. Лише за один тиждень рейтинг російського диктатора втратив одразу 5 відсоткових пунктів - ще в середині червня він тримався на рівні 74%.

Соціологи наголошують, що поточні 69% - це абсолютний мінімум для Путіна за весь час ведення війни проти України.

Для порівняння, навіть під час оголошення мобілізації восени 2022 року, деокупації українськими військовими Херсона чи військового заколоту Євгена Пригожина влітку 2023 року рівень довіри в опитуваннях ФОМ ніколи не опускався нижче 74-76%.

Водночас у Росії зафіксували й інші негативні тенденції для правлячого режиму:

Число росіян, які відкрито заявили про недовіру президенту, зросло з 15% до 18%

Позитивна оцінка роботи уряду впала до 44%, що є найгіршим результатом за останній рік

Майже половина опитаних (48%) поскаржилися на різке підвищення цін на бензин у країні

При цьому інша державна соціологічна служба РФ - ВЦВГД (ВЦІОМ) - опублікувала альтернативні дані, задекларувавши ніби "зростання" довіри до диктатора до 76,7%.