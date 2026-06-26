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Довіра росіян до Путіна обвалилася до історичного мінімуму

18:25 26.06.2026 Пт
2 хв
Рейтинг диктатора впав нижче, ніж після оголошення мобілізації
aimg Сергій Козачук
Довіра росіян до Путіна обвалилася до історичного мінімуму Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Рівень довіри громадян РФ до диктатора Володимира Путіна впав до найнижчої позначки з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати соціологічного опитування російського фонду "Громадська думка" (ФОМ), які публікує "Медуза".

Деталі соціологічного дослідження

За інформацією видання, дослідження проводили у період з 19 по 21 червня, одразу після того, як Москва зазнала наймасштабнішої повітряної атаки. Лише за один тиждень рейтинг російського диктатора втратив одразу 5 відсоткових пунктів - ще в середині червня він тримався на рівні 74%.

Соціологи наголошують, що поточні 69% - це абсолютний мінімум для Путіна за весь час ведення війни проти України.

Для порівняння, навіть під час оголошення мобілізації восени 2022 року, деокупації українськими військовими Херсона чи військового заколоту Євгена Пригожина влітку 2023 року рівень довіри в опитуваннях ФОМ ніколи не опускався нижче 74-76%.

Водночас у Росії зафіксували й інші негативні тенденції для правлячого режиму:

  • Число росіян, які відкрито заявили про недовіру президенту, зросло з 15% до 18%
  • Позитивна оцінка роботи уряду впала до 44%, що є найгіршим результатом за останній рік
  • Майже половина опитаних (48%) поскаржилися на різке підвищення цін на бензин у країні

При цьому інша державна соціологічна служба РФ - ВЦВГД (ВЦІОМ) - опублікувала альтернативні дані, задекларувавши ніби "зростання" довіри до диктатора до 76,7%.

Падіння рейтингів Кремля

Нагадаємо, останнім часом у Росії все частіше фіксують ознаки внутрішньої нестабільності та падіння довіри до влади на тлі затяжної війни. Зокрема, нещодавно російський диктатор Володимир Путін зіткнувся з рідкісною публічною вимогою з боку Державної думи РФ представити чіткий план припинення бойових дій проти України.

Тоді один із депутатів відкрито заявив, що через корупцію, економічні проблеми та постійні удари безпілотників Росія опинилася на межі масштабного соціального вибуху.

Крім того, тенденцію до стрімкого падіння рейтингів правляючої верхівки підтверджують і внутрішні дані самого Кремля.

Як стало відомо з перехоплених українською розвідкою секретних документів, російські спецслужби вже зафіксували стійке падіння підтримки провладної партії та підготували диктатора до того, що невдоволення росіян діями влади неухильно зростатиме щонайменше до осені.

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