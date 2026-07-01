Росіяни виявляють все більший інтерес до теми завершення війни РФ проти України, - ISW

Російське населення, судячи з усього, виявляє все більший інтерес до того, коли закінчиться війна Росії проти України. Цьому посприяли українські атаки, від яких ППО РФ не змогла захистити росіян.

Аналітики навели як приклад вчорашній матеріал Meduza. Джерело видання розповіло, що згідно з сервісом Wordstat (головної пошукової системи РФ) Яндекса, з 22 по 28 червня було зареєстровано понад 137 000 пошукових запитів "коли Росія закінчить війну проти України". Це рекордний показник з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

За даними Meduza, Яндекс зафіксував значну частину запитів у Московській та Ленінградській областях - регіонах, де Кремль приділяв пріоритетну увагу встановленню систем ППО, але значною мірою не зміг захистити від далеких ударів України.

Причому, як уточнюється, кількість запитів про те, коли Росія закінчить війну, зростає вже другий тиждень поспіль. Попередній пік фіксували в період з 1 по 7 червня, коли українські дрони атакували Санкт-Петербург у день Пітерського міжнародного економічного форуму.

Крім цього, опитування, проведені пов'язаним із Кремлем Форумом громадської думки (ФОМ) з 19 по 21 червня, показали, що рейтинг схвалення диктатора РФ Володимира Путіна впав на п'ять процентних пунктів - з 74% до 69% - у період з 12 по 21 червня. Це сталося невдовзі після найбільшого удару України по Московській області.

Щотижневі опитування ФОМ показують, що рейтинг довіри до Путіна неухильно падає з лютого 2026 року.

У ISW вважають, що Кремль, ймовірно, зберігає політичний вплив на дані опитувань, які проводять російські державні організації. Але примітно те, що ФОМ визнає невдоволення Путіним усередині країни через більш ніж чотири роки війни.

"Путін докладав значних зусиль, щоб захистити великі міста, такі як Москва і Санкт-Петербург, від наслідків війни в Україні, але нещодавня статистика свідчить про те, що російська громадськість, схоже, втомилася від воєнних дій Росії, ймовірно, тому що Кремлю значною мірою не вдалося ізолювати своїх громадян від наслідків війни", - зробили висновок аналітики.