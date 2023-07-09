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Довіра французів до поліції збільшилася на тлі протестів, - дослідження

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Париж, Неділя 09 липня 2023 03:19
Довіра французів до поліції збільшилася на тлі протестів, - дослідження Фото: французи після протестів стали більше довіряти поліції (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дослідження OpinionWay показало, що довіра французів до поліції зросла на тлі масових протестів, що охопили країну у червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.

Згідно з опитуванням, 73% громадян заявили про повну довіру або позитивне ставлення до співробітників поліції, на початку року цей показник становив 69%.

Крім того, 30% респондентів вважають, що президент Франції Еммануель Макрон добре впорався із врегулюванням протестів. Цікаво, що 59% французів схиляються до необхідності жорстокого придушення протестів, і лише 25% упевнені, що конфлікти слід вирішувати шляхом діалогу.

В опитуванні OpinionWay взяло участь понад тисячу людей. Дослідження проводилося у різних містах Франції з 5 по 6 липня.

Масові протести у Франції

Масові протести охопили одразу кілька регіонів Франції 27 червня. Приводом стало вбивство поліцією мешканця Нантера – 17-річного Нахеля. Повідомляється, що загиблий був за кермом та порушив ПДР. У поліції стверджують, що офіцер відкрив вогонь, бо хлопець намагався його переїхати. Однак опубліковані відео заперечують це. В ході зіткнень поліція затримала понад 700 людей.

Більше того, що відбувається у Франції – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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